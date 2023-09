Briefwahlunterlagen in Würzburg wurden nicht ordnungsgemäß versandt

Würzburg: In der unterfränkischen Stadt haben tausende Bürgerinnen und Bürger ihre Briefwahlunterlagen nicht erhalten. Grund ist nach Angaben der Stadt ein technischer Defekt. Demnach ist ein Druckauftrag von rund 3.000 Wahlscheinen nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden. Der Fehler ist aufgefallen, als die Stadt in der vergangenen Woche ein elektronisches Programm-Protokoll abgerufen und kontrolliert hat. Inzwischen seien aber alle Anträge nachbearbeitet und versandt, so die Stadt. Außerdem können alle Wählerinnen und Wähler, die am Wahltag verhindert sind, neben der Briefwahl auch heute schon ihre Stimme im Rathaus abgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 09:00 Uhr