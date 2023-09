Briefwähler in der Oberpfalz haben teils falsche Stimmzettel erhalten

Weiden: In der Oberpfalz melden die Behörden bei der Briefwahl eine Panne: Tausende Bürger müssen angeschrieben werden, weil sie möglicherweise falsche Wahlzettel erhalten haben. Laut der Stadt wurden im Stimmkreis Weiden vereinzelt Zettel aus dem benachbarten Stimmkreis Tirschenreuth ausgegeben. Bislang hätten sich zehn Wähler gemeldet. Recherchen deuteten darauf hin, dass in einem Karton von 1.000 Stimmzetteln ein falsch verpacktes Bündel mit 50 Zetteln war. Betroffen sind demnach Zettel für die Bezirkstagswahl, die am 8. Oktober parallel zur Landtagswahl stattfindet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 23:45 Uhr