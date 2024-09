Briefporto soll 2025 erneut steigen

Bonn: Das Briefporto in Deutschland dürfte nächstes Jahr steigen. Nach eigenen Angaben will die Bundesnetzagentur eine Erhöhung von rund 11 Prozent erlauben. Ein Standardbrief könnte dann 95 Cent kosten. Die endgültige Entscheidung über den Preis trifft der Konzern selbst. Auch Pakete könnten teurer werden. Grund seien gestiegene Kosten, so das Unternehmen. Als Universaldienstleister ist die Post verpflichtet, überall in Deutschland zuzustellen, auch an abgelegenen Orten.

