Briefporto darf kommendes Jahr nicht steigen

Bayerisches THW hilft in Slowenien

Ljubljana: In den Hochwasserregionen Sloweniens erwarten Wetterexperten heute nur noch wenig Niederschläge. Der Wasserstand der Mur an der österreichisch-slowenischen Grenze sinkt derzeit. In den Tälern der Flüsse Save, Drau und Mur stehen aber immer noch große Gebiete unter Wasser. Wegen der durchweichten Böden besteht in weiten Teilen Sloweniens die Gefahr von Erdrutschen. Vielerorts haben die Aufräumarbeiten begonnen. Das Technische Hilfswerk Freising hat Experten für Brückenbau nach Slowenien geschickt um Schäden zu begutachten. Ein Einsatztrupp des THW-Ortsverbands soll so schnell wie möglich mit Geräten und Brückenteilen ins Katastrophengebiet fahren. Laut THW Bayern sind derzeit 15 THWler aus dem Freistaat vor Ort. Weitere sollen folgen. -- Auch im Süden Österreichs bleibt die Lage kritisch. In Kärnten und in der Steiermark drohen weitere Hänge abzurutschen. Auch dort sinken aber zurzeit die Pegelstände der Flüsse und Bäche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 12:00 Uhr