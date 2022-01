Briefabstimmung bestätigt Wahl von Merz zum CDU-Chef

Nachrichtenarchiv - 31.01.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Friedrich Merz ist nun auch offiziell neuer CDU-Vorsitzender. Der 66 Jahre alte Wirtschaftspolitiker erhielt in der Briefwahl nach CDU-Angaben 95,3 Prozent der Stimmen. Diese schriftliche Abstimmung war aus rechtlichen Gründen nach dem Online-Parteitag am 22. Januar notwendig. Dort war Merz nach CDU-Rechnung auf 94,6 Prozent gekommen. Er konnte sich in der Briefwahl also noch leicht verbessern. Einen Gegenkandidaten hatte Merz nicht. Er folgt nun Armin Laschet als Parteichef nach. Neuer Generalsekretär wird Mario Czaja - er folgt auf Paul Ziemiak.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 15:00 Uhr