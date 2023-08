BRICS-Spitzentreffen beginnt in Südafrika

Johannesburg: In Südafrika beginnt am Nachmittag der Gipfel der sogenannten Brics-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Sie wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen und über eine Erweiterung sprechen. Laut südafrikanischen Regierungsbeamten haben mehr als 20 Staaten formal beantragt, in die Gruppe aufgenommen zu werden: Unter anderem Saudi-Arabien, der Iran, Indonesien und die Vereinigten Arabischen Emirate. China und Russland sehen die Brics-Staaten als Gegenpol zur wirtschaftlichen Dominanz des Westens. Indien wünscht sich mehr Zusammenarbeit unter den Entwicklungs- und Schwellenländern. Auch für Südafrika steht bei Brics die Diplomatie im Vordergrund. Das Bündnis sei weder anti-westlich noch pro-russisch, betonte die südafrikanische Außenministerin Pandor. Das Spitzentreffen geht von heute bis Donnerstag.

