Brexit-Verhandlungen sollen auch nach Fristablauf weitergehen

Söder kündigt nächtliche Ausgangssperre für ganz Bayern an

Berlin: Angesichts der stark gestiegenen Corona-Zahlen hat Bayerns Ministerpräsident Söder nächtliche Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. Bislang galt eine Ausgangssperre von 21.00 bis 5.00 Uhr in Hotspots mit einer Inzidenz von über 200. Da das Land nun aber insgesamt über diesem Wert liege, werde man das jetzt für ganz Bayern machen, sagte Söder nach telefonischen Beratungen von Bund und Ländern in Berlin. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist dann nur noch aus ganz wenigen triftigen Gründen erlaubt. Außerdem bestätigte er, dass Schulen und Kitas in Bayern ab Mittwoch schließen werden. Es werde aber eine Notfallbetreuung geben. Jeder der sie brauche, könne diese in Anspruch nehmen, sagte Söder. Dabei solle nicht nur der Beruf ausschlaggebend sein, sondern auch Alleinerziehende könnten davon Gebrauch machen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.12.2020 12:30 Uhr