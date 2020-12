Brexit-Verhandlungen sind unterbrochen - von der Leyen und Johnson sollen weiterverhandeln

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach einer weiteren Woche ergebnisloser Verhandlungen werden die Brexit-Gespräche jetzt Chefsache. Morgen wollen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Johnson über den Stand der Dinge reden. EU-Chefunterhändler Barnier und sein britischer Verhandlungspartner Frost brachen die Gespräche nach einer Woche intensiver Verhandlungen in London am Abend ab. Gründe seien - so wörtlich - "bedeutende Meinungsverschiedenheiten" in den Bereichen zu fairen Wettbewerbsbedingungen, der Kontrolle eines künftigen Abkommens und der Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern, hieß es. Sollte nicht rechtzeitig eine Einigung gelingen, drohen vom Jahreswechsel an Zölle und weitere Handelshürden zwischen Großbritannien und dem Kontinent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 22:00 Uhr