Brexit-Handelsgespräche werden fortgesetzt

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU und Großbritannien unternehmen einen weiteren Versuch, um in letzter Minute doch noch ein Handelsabkommen nach dem Brexit zu erreichen. Trotz bedeutender Differenzen habe man sich auf die Fortsetzung der Verhandlungen geeingt, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach einem Telefonat mit dem britischen Premierminister Johnson. Die Unterhändler sollen sich tagsüber wieder treffen. In dem Gespräch hätten beide Seiten die Tatsache begrüßt, dass in vielen Bereichen Fortschritte erzielt worden seien, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung Johnsons und von der Leyens. Knackpunkte sind weiterhin gleiche Wettbewerbsbedingungen, die Fischereirechte und die Regulierung der künftigen Beziehungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 23:00 Uhr