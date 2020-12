Brexit-Hängepartie geht weiter

Söder spricht sich für "kompletten Lockdown" bis 10. Januar aus

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will das öffentliche Leben zum Jahreswechsel bundesweit herunterfahren. Im ZDF sprach sich der CSU-Chef für einen - wörtlich - "kompletten Lockdown" von Weihnachten bis zum 10. Januar aus - mit geschlossenen Geschäften und Betriebsferien. Damit habe man knapp drei Wochen, in denen man die Kontakte reduzieren könne, so der Ministerpräsident. Söder verwies darauf, dass ein Bund-Länder-Treffen zu dem Thema wegen der Termine der Kanzlerin frühestens am Wochenende möglich ist. In Bayern gelten seit gestern strengere Corona-Regeln - mit nächtlichen Ausgangssperren in besonders betroffenen Gebieten und mehr Unterricht von zu Hause. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund drängt auf bundesweit strengere und schnell wirksame Einschränkungen. Das Personal in den Kliniken arbeite bereits am Anschlag - dabei steige die Zahl der Corona-Patienten überall weiter an, sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Johna der Rheinischen Post.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 06:00 Uhr