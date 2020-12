Brexit-Abkommen: Verhandlungen ziehen sich hin

London: Obwohl es im Ringen um ein Brexit-Handelsabkommen wohl eine Einigung gibt, feilschen die Unterhändler offenbar noch an Details. Am Vormittag wollte der britische Premierminister eine Pressekonferenz in London geben, diese fand bislang aber nicht statt. Beobachter erklärten, es werde noch um die Fischereirechte gefeilscht. Diese galten von Anfang an als größter Streitpunkt zwischen Großbritannien und der EU. Es geht um die Frage, in welchem Umfang und für welche Arten die Fischer der EU Fangrechte in britischen Gewässern bekommen sollen. Der irische Außenminister Coveney bestätigte, dass dieses Konfliktthema einen Abschluss verzögert. Er zeigte sich dennoch in einem Fernsehinterview optimistisch, dass noch heute eine Einigung erzielt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2020 14:00 Uhr