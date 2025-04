Breuer will Bundeswehr durch mehr Reservisten stärken

Berlin: Vor dem Hintergrund des Personalmangels bei der Bundeswehr plant Generalinspekteur Breuer, mehr Reservisten auszubilden. Im Interview mit der Welt am Sonntag sagte Breuer, er wolle es bei maximal 200.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten belassen, weil der Arbeitsmarkt aus demographischen Gründen auch nicht mehr hergebe. Derzeit hat die Bundeswehr 182.000 Soldatinnen und Soldaten. Die Bundeswehr sei aber darauf vorbereitet, weitere 100.000 Menschen bis zum Jahrzehnt-Wechsel zu Reservisten auszubilden, so Breuer. Dafür bräuchte es dann einen "Wehrdienst - in welcher Form auch immer", so Breuer. Ob freiwillig oder verpflichtend, sei dann eine politische Frage.

