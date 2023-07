Brettspiel "Dorfromantik" ist Spiel des Jahres 2023

Kurzmeldung ein/ausklappen EU schließt Migrationsabkommen mit Tunesien

Tunis: Die Europäische Union hat mit Tunesien ein Migrationsabkommen geschlossen. Mit der Vereinbarung solle besser gegen Menschenhändler und Schleuser vorgegangen werden, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Gesprächen mit dem tunesischen Staatschef Saied. Gleichzeitig stellte die EU dem nordafrikanischen Land Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro in Aussicht. Die EU-Kommission will etwa für Such- und Rettungsaktionen sowie die Rückführung von Migranten gut 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Von Tunesien aus versuchen immer wieder unzählige Menschen aus afrikanischen Staaten über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2023 06:00 Uhr