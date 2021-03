Breton sieht bei Impfungen Licht am Ende des Tunnels

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: EU-Binnenkommissar Breton sieht die Herstellung von Corona-Impfstofen in der EU auf einem guten Weg. Europaweit laufe die Produktion in 52 Fabriken rund um die Uhr, sagte Breton im französischen Fernsehen. Die Kapazitäten reichten aus, um 360 Millionen Impfdosen bis Ende Juni auszuliefern, um so das Ziel der Herdenimmunität in der EU zu erreichen. Es sei "Licht am Ende des Tunnels" zu sehen, so der Kommissar wörtlich. Auch Frankreichs Präsident Macron äußerte sich zuversichtlich mit Blick auf den Verlauf der Impfkampagne. Sein Land werde Großbritannien in einigen Wochen eingeholt haben, sagte er dem "Journal du Dimanche". Macron betonte, dass London zunehmend von Lieferungen aus der EU abhängig sei. In Frankreich sind bisher gut 11 Prozent der Einwohner mindestens einmal geimpft - in Großbritannien sind es fast 44 Prozent.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.03.2021 04:00 Uhr