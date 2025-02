Brennerautobahn morgen wegen Bombenentschärfung gesperrt

Brixen: Die Südtiroler Brennerautobahn wird morgen von 8.30 bis 12.00 Uhr zwischen den Mautstellen Brixen/Vahrn und Klausen/Gröden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund ist die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Blindgänger wurde Anfang der Woche bei Grabungsarbeiten in einem Gewerbegebiet in Brixen entdeckt. Betroffen von der Sperre sind auch der Bahnverkehr zwischen Bozen und Brixen sowie die Brenner Staatsstraße und die Straßen in der Umgebung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 11:30 Uhr