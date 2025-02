Brenner wegen Bombenentschärfung gesperrt

Innsbruck: Die Brennerautobahn ist am Vormittag wegen einer Bombenentschärfung auf italienischer Seite in beiden Richtungen komplett gesperrt. Während der Entschärfung wird die Umgebung des Bombenfundes in Brixen im Umkreis von mehreren hundert Metern evakuiert - der Auto- und Zugverkehr muss vollständig eingestellt werden. Das schließt die Brennerautobahn zwischen Brixen und Klausen ein, die Brenner Staatsstraße und alle umliegenden Ausweichrouten. Auch Zugverbindungen sind bis gegen Mittag unterbrochen. Autofahrern wird empfohlen, das Gebiet weiträumig, zum Beispiel über Reschen- oder Jaufenpass zu umfahren. Italienreisende sollten beachten, dass auch auf der österreichischen Seite der Brennerautobahn wegen der Sanierung der Luegbrücke lange Staus drohen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 08:00 Uhr