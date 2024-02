Brenner-Autobahn nach starkem Schneefall weiter gesperrt

Innsbruck: Nach starken Schneefällen ist die österreichische Brennerautobahn Medienberichten in beiden Richtungen wieder für Autos und Busse geöffnet. Auch die ersten Lastwagen dürften wieder fahren. Laut dem Autobahnbetreiber waren am Abend innerhalb kurzer Zeit etwa 40 Zentimeter Schnee gefallen. Lastwagen blieben auf dem Weg zum Brenner stecken, so dass auch Räumfahrzeuge Probleme haben durchzukommen. Es staute sich bis zu 30 Kilometer zurück. Wann die Lage wieder normal ist, ist offen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2024 02:00 Uhr