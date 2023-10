Brenner-Autobahn nach Murenabgang teilweise gesperrt

Gries am Brenner: Nach einem Muren-Abgang musste die Brenner-Autobahn am frühen Morgen gesperrt werden. Betroffen war der Abschnitt zwischen Brennersee und der Grenze zu Südtirol. Vorausgegangen waren starke Regenfälle, einige Straßen wurden überflutet. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Die Mure erfasste ein Auto und ein Gebäude, verletzt wurde niemand. Inzwischen ist die Brenner-Autobahn in beiden Richtungen wieder eingeschränkt befahrbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 12:00 Uhr