Kurzmeldung ein/ausklappen Brennender Frachter wird weggeschleppt

Den Haag: Bergungsspezialisten vor der niederländischen Küste haben in der Nacht den Transport des brennenden Frachtschiffes zu einem neuen Liegeplatz fortgesetzt. Im Laufe des Tages soll die "Fremantle Highway" rund 16 Kilometer vor der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog ankommen. Der Frachter mit rund 3800 Autos an Bord brennt noch immer, und die Gefahr einer Umweltverschmutzung bleibt. Die Behörden versichern jedoch, dass das Schiff ständig beobachtet und seine Stabilität kontrolliert werde. An dem neuen Liegeplatz soll der Frachter in Position gehalten werden. Sobald die Situation an Bord es zulasse, soll er in einen Hafen verlegt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.07.2023 04:00 Uhr