Brennender Frachter vor niederländischer Küste hat offenbar deutlich mehr E-Autos geladen

Meldungsarchiv - 28.07.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Den Haag: Auf dem brennenden Frachter vor der niederländischen Küste befinden sich offenbar deutlich mehr elektrische Autos als bisher bekannt. Die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtet von etwa 500 E-Autos an Bord, bislang war von 25 die Rede. Unklar ist, was das für die Entwicklung des Feuers bedeutet. Die Batterien von E-Autos sind schwieriger zu löschen. Möglicherweise war auch die Batterie eines E-Autos der Brandherd. Aber das ist bisher nicht offiziell bestätigt. Insgesamt befinden sich mehr als 3.700 Autos auf dem Frachter, der in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten war. Nach Angaben der Küstenwache hat das Feuer inzwischen nachgelassen. Die Lösch- und Bergungsarbeiten bleiben aber schwierig. Befürchtet wird eine Umweltkatastrophe im besonders geschützten Wattenmeer, sollte der Frachter sinken, kentern oder auseinanderbrechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 13:00 Uhr