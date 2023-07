Brennender Frachter soll abgeschleppt werden

Meldungsarchiv - 29.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Terschelling: Bergungsspezialisten ist es gelungen, vor der niederländischen Küste eine stabile Verbindung zwischen dem brennenden Frachter und einem Schlepper zu legen. Schon an diesem Wochenende könnte er an einen sicheren Ort geschleppt werden. Damit wäre die Gefahr einer Ölpest für das Wattenmeer zunächst gebannt. Das Feuer auf dem Frachter hatte nach Informationen der Küstenwache gestern deutlich abgenommen, auch die Temperaturen waren gesunken. An Bord befinden sich deutlich mehr Elektro-Autos als zunächst gemeldet, nämlich knapp 500, von denen möglicherweise eines den Brand ausgelöst hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2023 10:00 Uhr