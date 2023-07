Brennender Autofrachter wird nach Osten geschleppt

Meldungsarchiv - 31.07.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Terschelling: Niederländische Bergungsspezialisten schleppen den vor der Küste in Brand geratenen Autofrachter langsam Richtung Osten. Ziel ist ein Ankerplatz vor der Insel Schiermonnikoog. Bisher lag der Frachter in einer viel befahrenen Route vor der westlichen Insel Terschelling. Das Manöver, bei dem 60 Kilometer zu bewältigen sind, hat gestern Abend begonnen. Weil die zwei Schlepper nur etwa fünf Kilometer pro Stunde fahren, dauert der Transport voraussichtlich etwa 12 Stunden. Der neue Ankerplatz soll windgeschützter sein. Durch das Manöver wächst allerdings die Gefahr für die deutschen Küsten, der Zielort ist nur 30 Kilometer von der Insel Borkum entfernt. Ob und wann der Frachter in einen Hafen geschleppt werden kann, ist noch unklar. Die Gefahr einer Ölpest beim Kentern oder Sinken des Schiffes ist noch nicht gebannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2023 08:00 Uhr