Brennender Auto-Frachter in der Nordsee kann vorerst nicht abgeschleppt werden

Kurzmeldung ein/ausklappen Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe in Moskau und auf der Krim

Moskau: Die Ukraine soll in der vergangenen Nacht sowohl die russische Hauptstadt als auch die von Russland besetzte Halbinsel Krim mit Drohnen angegriffen haben. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die angreifenden Flugkörper seien ausgeschaltet worden. In Moskau gab es demnach durch herabfallende Trümmer Schäden an Gebäuden, ein Wachmann soll verletzt worden sein. Auf der Krim seien die Drohnen ebenfalls abgewehrt worden. Hier soll es keine Schäden oder Verletzte geben. Die Ukraine äußerte sich zu den Drohnenangriffen nicht, sprach aber von Erfolgen ihrer Gegenoffensive im Süden und Osten des Landes. Ukrainische Gebieten waren allerdings auch gestern Abend wieder Ziel russischer Angriffe. So soll es in der Großstadt Sumy im Nordosten einen Toten und fünf Verletzte durch den Einschlag einer russischen Rakete gegeben haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2023 11:00 Uhr