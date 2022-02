Bremer Regierungschef will Ende der Corona-Beschränkungen

Skeleton-Fahrer holen erste Olympia-Medaillen

Peking: Bei den Olympischen Winterspielen haben die Skeleton-Fahrer Christopher Grotheer und Axel Jungk einen Doppelerfolg gefeiert. Grotheer holte die siebte Goldmedaille für das deutsche Team, Jungk sorgte für das vierte Silber. Damit liegt Deutschland im Medaillen-Spiegel wieder auf Platz 1. - In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig 3:1 gegen Köln gewonnen. In der zweiten Liga gewann Bremen 2:1 in Rostock. Kiel erkämpfte sich in Aue ein 3:2.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.02.2022 03:00 Uhr