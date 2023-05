Bremer Grünen-Spitzenkandidatin kündigt Rückzug an

Meldungsarchiv - 15.05.2023 12:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach dem schlechten Abschneiden der Grünen bei der Bürgerschaftswahl in Bremen hat Spitzenkandidatin Schaefer ihren Rückzug aus der Landesregierung angekündigt. Nach ihren eigenen Worten wird sie dem nächsten Kabinett nicht mehr angehören. Derzeit ist sie Bremer Umwelt- und Mobilitätssenatorin. Die Grünen haben in Bremen rund sechs Prozentpunkte verloren, und kommen nur noch auf rund elf Prozent. Die Bremer SPD von Bürgermeister Bovenschulte hat die Wahl bisherigen Hochrechnungen zufolge gewonnen und bisher offen gelassen, ob er das Bündnis mit Grünen und Linken fortsetzen will. CDU-Generalsekretär Czaja warb am Morgen für eine rot-schwarze Koalition: Mit ihr wären Verabredungen für eine bessere innere Sicherheit sehr viel stärker zu erreichen als mit den bisherigen Koalitionspartnern, so Czaja bei Welt-TV. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai zeigte sich zufrieden: Das Hauptziel, wieder in die Bürgerschaft einzuziehen, sei erreicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2023 12:15 Uhr