03.07.2020 02:00 Uhr

Bremen: In der Relegation hat Fußballbundesligist Werder Bremen eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verpasst. Die Bremer kamen am Abend gegen Zweitligist Heidenheim nicht über ein 0:0 hinaus. Das Rückspiel findet am Montag in Heidenheim statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 02:00 Uhr