Bremen sichert sich gegen Fußballmeister Leverkusen einen Punkt

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga ist Meister Leverkusen am Abend in Bremen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinausgekommen. Damit ist Leverkusen nun Tabellen-Dritter. Zuvor besiegte Augsburg Dortmund 2:1, Leipzig bezwang Freiburg 3:1, Stuttgart gewann gegen Kiel 2:1 und St. Pauli und Wolfsburg trennten sich 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 06:00 Uhr