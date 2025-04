Bremen schlägt im Abendspiel Frankfurt 2:0

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Bremen im Abendspiel 2:0 gegen Frankfurt gewonnen. Am Nachmittag siegte Borussia Dortmund 4:1 in Freiburg. Außerdem spielten: Leipzig - Hoffenheim 3:1, Heidenheim - Leverkusen 0:1, Mainz - Kiel 1:1 und Bochum - Stuttgart 0:4.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 20:30 Uhr