Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bremen: Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Im Hinspiel der Relegation kam Bremen am Abend nicht über ein 0:0 gegen Zweitligist Heidenheim hinaus. Die Entscheidung fällt am Montag im Rückspiel in Heidenheim.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 01:00 Uhr