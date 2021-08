Bremen gewinnt in der zweiten Bundesliga in Düsseldorf

Für Reiserückkehrer gilt ab heute eine Testpflicht

Berlin: Ab heute gilt für alle Reiserückkehrer aus dem Ausland eine Testpflicht. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zum Ende der Sommerferien verhindert werden. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei der Einreise nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Eine solche Vorgabe gab es schon für die Flugpassagiere. Jetzt gilt sie für alle Verkehrsmittel, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Nach Angaben von Bundesinnenminister Seehofer werden Einreisende an den Binnengrenzen stichprobenartig kontrolliert. Bei Einreisen aus Ländern außerhalb der EU, an den Flug- und Seehäfen, werde jeder kontrolliert, ohne Ausnahme, sagte Seehofer der Bild am Sonntag. Wer keinen negativen Test habe, müsse eventuell in Quarantäne, und es drohten empfindliche Bußgelder, fügte der CSU-Politiker hinzu.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2021 06:00 Uhr