Bremen gewinnt in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha

Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot

Memphis: Die Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das gab sein Sprecher bekannt. In den 1950er Jahren hatte Lewis mit "Whole Lotta Shakin’ Goin’ On", "Great Balls of Fire" und "Breathless" eine ganze Reihe von Hits. Zu einem Karrierebruch kam es, als 1958 bekannt wurde, dass er die 13-jährige Tochter seines Bassisten geheiratet hatte. Seine Platten wurden aus den Radioprogrammen genommen. In den 1960er-Jahren arbeitete sich Lewis nach der Trennung wieder nach oben. Er hatte einige Hits und wurde allmählich wieder von der Öffentlichkeit akzeptiert. Seine großen Hits in dieser Zeit waren "What’s Made Milwaukee Famous" sowie "Me and Bobby McGee". 1986 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

