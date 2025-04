Bremen gewinnt in der Bundesliga gegen Stuttgart

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Werder Bremen zum dritten Mal in Folge gewonnen. Beim VfB Stuttgart gelang den Bremern ein Sieg in letzter Minute, das Tor zum 2 zu1 fiel kurz vor Abpfiff. In der zweiten Liga hat Jahn Regensburg drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg geholt. Der Tabellenletzte meldete sich mit einem 2:0 Sieg daheim gegen Schalke zurück. Die weiteren Ergebnisse: Paderborn - Düsseldorf 1:2 und Münster-Karlsruhe 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 18:00 Uhr