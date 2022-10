Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Aufsteiger Bremen hat zum Auftakt des 12. Spieltags in der Fußball-Bundesliga Hertha BSC 1:0 besiegt. Den Treffer schoss Füllkrug in der 85. Minute. In der zweiten Liga bezwang Fürth Schlusslicht Bielefeld 1:0, Magdeburg und Heidenheim trennten sich 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 07:00 Uhr