Breites Bündnis warnt vor zunehmender Armut durch Pflege

Berlin: Vor dem Start der jüngsten Pflegereform am kommenden Samstag warnt ein breites Bündnis aus Sozial-, Wohlfahrts- und Pflegeverbänden sowie Gewerkschaften vor zunehmender Armut pflegebedürftiger Menschen. In einem gemeinsamen Aufruf an die Bundesregierung heißt es, immer weniger Menschen könnten sich die eigene Pflege leisten. Das Bündnis sieht in der Pflegereform keine Verbesserung für die Betroffenen und fordert stattdessen eine Pflegevollversicherung, die alle pflegebedingten Kosten übernimmt. Pflege sollte wie die Gesundheitsversorgung selbstverständlich zu einem modernen Sozialstaat gehören. Wegen der stark steigenden Eigenanteile ist inzwischen fast ein Drittel aller Pflegebedürftigen in Heimen auf Sozialhilfe angewiesen.

