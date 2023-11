Breite Unterstützung für Einführung eines Veteranentags

Berlin: Die Idee, einen Veteranentag in Deutschland einzuführen, stößt auf breite Zustimmung. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann begrüßte, dass die Leistung der Soldatinnen und Soldaten wieder in das Bewusstsein der Menschen gerückt wird. Ein Veteranentag sei eine gute Möglichkeit, um die Verdienste der Veteranen zu würdigen. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, sprach von einem wichtigen Signal in die Gesellschaft. Ein Veteranentag sei auch die Chance, Einsatzgeschädigten Respekt, Rückhalt und Wertschätzung entgegenzubringen. Der Vorschlag zu einem Veteranentag kommt von den Regierungs-Fraktionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2023 04:00 Uhr