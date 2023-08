Bregenzer Festspiele ziehen positive Bilanz der Saison

Bregenz: Fast eine Viertelmillion Zuschauer haben in diesem Jahr die Bregenzer Festspiele am Bodensee besucht. Das teilten die Organisatoren mit, kurz bevor die 77. Saison am Sonntag endet, nach fünf Wochen mit 80 Veranstaltungen auf der Seebühne. Publikumsliebling war demnach die Wiederaufnahme der Puccini-Oper "Madame Butterfly" mit einer Auslastung von 99 Prozent. Vor der kommenden Saison soll die Bühne saniert und erneuert werden. Außerdem werden neue Leitungen auf dem Grund des Bodensees verlegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 16:00 Uhr