Braunschweig gewinnt Zweitliga-Relegationshinspiel gegen Saarbrücken

Saarbrücken: Eintracht Braunschweig hat das Relegationshinspiel beim 1.FC Saarbrücken 2:0 gewonnen und damit die Hoffnungen der Saarländer auf eine Rückkehr in die zweite Bundesliga nach 19 Jahren schon fast zunichte gemacht. Das Rückspiel findet am Dienstagabend in Braunschweig statt. Heute Abend findet das DFB-Pokalfinale zwischen Stuttgart und dem Noch-Drittligisten Bielefeld statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 08:00 Uhr