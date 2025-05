Braunschweig gewinnt in Relegation gegen Saarbrücken

Saarbrücken: Eintracht Braunschweig hat das Relegationshinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken 2:0 gewonnen und damit die Hoffnungen der Saarländer auf eine Rückkehr in die zweite Bundesliga nach 19 Jahren schon fast zunichte gemacht. Das Rückspiel findet am Dienstagabend in Braunschweig statt.

