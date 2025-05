Braunschweig bleibt in der 2. Bundesliga - Sandro Wagner wird Coach in Augsburg

Braunschweig: Nach eine 2:2 im Relegationsrückspiel bleibt Eintracht Braunschweig in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen mussten allerdings in die Verlängerung und sicherten sich erst dann den Klassenerhalt. In der regulären Spielzeit hatte Saarbrücken das 0:2 aus dem Hinspiel zwar noch aufgeholt, spielte aber nach einem Platzverweis in der Verlängerung nur noch zu zehnt. Beim FC Augsburg steht in der kommenden Saison Sandro Wagner an der Seitenlinie: Der 37-Jährige wird neuer Cheftrainer des FCA. Das hat der Verein jetzt bestätigt. Laut erhält Wagner in Augsburg einen Vertrag bis 2028. Bisher war Wagner Co-Trainer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

