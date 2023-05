Braunbär mit Wildtierkamera im Landkreis Traunstein nachgewiesen

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi kündigt Warnstreiks im bayerischen Einzelhandel an

München: In Bayern müssen sich die Menschen auf Warnstreiks im Einzelhandel, aber auch in Kliniken einstellen. So ist etwa die erste Tarifrunde zwischen dem Handelsverband Bayern und der Gewerkschaft Verdi am Mittag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Verdi kündigte daraufhin für die nächste Woche Arbeitsniederlegungen in den Geschäften an. Schon morgen werden in vielen städtischen und Kreiskrankenhäusern Ärzte für mehr Geld streiken. In einem Großteil der Krankenhäuser gibt es laut der Ärztegewerkschaft Marburger Bund deshalb nur eine Besetzung wie am Wochenende. Notfälle würden aber trotzdem versorgt, hieß es weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2023 18:15 Uhr