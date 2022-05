Braunbär ist bei Garmisch-Partenkirchen in Fotofalle getappt

Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Zum ersten Mal seit zwei Jahren ist in Oberbayern wieder ein Braunbär gesichtet worden. Wie das bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte, wurde das Tier in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen von einer Wildtierkamera fotografiert. Zuletzt war in Bayern im Frühjahr 2020 ein Braunbär unterwegs. Das Tier wurde damals mehrmals im Gebiet zwischen Reutte in Österreich und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesehen. Ob es sich bei der aktuellen Sichtung um dasselbe Tier handelt, ist nicht bekannt. Die nächste Braunbären-Population befindet sich rund 120 Kilometer von Bayern entfernt im italienischen Trentino.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 16:00 Uhr