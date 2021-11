Braun und Röttgen kandidieren als CDU-Chef

Das Wetter: neblig, nachts Abkühlung auf -1 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Niederungen zunehmend Nebel. In höheren Lagen meist klar. Tiefsttemperaturen + 3 bis -1 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen in den Niederungen trüb, im höheren Bergland und den Alpen sonnig. Am Wochenende überwiegend bewölkt und am Samstag gelegentlich Regen. Tageshöchstwerte 3 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2021 21:00 Uhr