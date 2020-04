Braun und Heil halten weitere Staatshilfen für möglich

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtschef Braun hält weitere Milliardenhilfen für die Wirtschaft für möglich. Braun sagte der "Rheinischen Post", er könne nicht ausschließen, dass die Bundesregierung nachsteuern müsse. Derzeit wolle man schrittweise wieder zurückkommen in ein Leben mit weniger Beschränkungen. Inzwischen stellt Arbeitsminister Heil in Aussicht, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen. Die Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, es von 60 auf 80 Prozent zu erhöhen, sei plausibel. Nicht nur für Geringverdiener, auch für Facharbeiter bedeute Kurzarbeit einen erheblichen Einbruch. Miete und Rechnungen müssten ja weiterbezahlt werden, begründet der SPD-Politiker in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" seine Überlegungen. Deswegen suche die Regierung zusammen mit den Sozialpartnern intensiv nach einer Lösung, so Heil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 06:00 Uhr