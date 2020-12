Braun und Altmaier fordern Bürger zum Verzicht von Geschenkkäufen auf

Das Wetter: Teils bewölkt oder trüb, teils freundlich bei 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in den Niederungen Ostbayerns oft bewölkt. Sonst auch freundliche Abschnitte. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt, in Unterfranken örtlich Regen möglich. Tiefstwerte +3 bis -3 Grad. Morgen bewölkt mit etwas Regen. Mittwoch und Donnerstag in Nord- und Ostbayern wieder oft bewölkt, teils auch neblig; in höheren Lagen sonnige Abschnitte. Höchstwerte 2 bis 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2020 15:00 Uhr