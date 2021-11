Braun strebt eine CDU der politischen Mitte an

Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Fall seiner Wahl zum Parteichef will Kanzleramtschef Braun die CDU auf einen Kurs der politischen Mitte einschwören. Dem Deutschlandfunk sagte Braun, die CDU müsse rasch wieder Zuspruch aus der ganzen Breite der Gesellschaft bekommen. Dazu müsse die Partei klar in der Mitte stehen. Braun war gestern Abend von seinem hessischen Kreisverband als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert worden. Gestern hatte auch der Außenpolitiker Röttgen seine Kandidatur angekündigt. Nach dpa-Informationen will sich Ex-Fraktionschef Merz am Montag von seinem Kreisverband in NRW ebenfalls nominieren lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2021 14:00 Uhr