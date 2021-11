Braun rechnet mit Unterbrechung des Flugverkehrs ins südliche Afrika

Nachrichtenarchiv - 26.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die in Südafrika entdeckte neue Variante des Corona-Virus alarmiert Wissenschaft und Politik. Er mache sich sehr große Sorgen, sagte der geschäftsführende Kanzleramtsminister Braun im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Braun rechnet nach eigenen Angaben damit, dass der Flugverkehr ins südliche Afrika in Kürze unterbrochen werden muss. Israel und Großbritannien haben Flugreisen in die Region bereits eingeschränkt. Für Deutschland forderte Braun eine "Corona-Notbremse". Das muss nach Ansicht des CDU-Politikers etwa ein Verbot von Großveranstaltungen beinhalten. Und Umgeimpfte müssten sich weitgehenden Kontaktbeschränkungen unterwerfen. Eine flächendeckende 2G-Regel ist laut Braun unverzichtbar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2021 09:00 Uhr