Braun plädiert für mehr Kontrollen von Reiserückkehrern

Dritte Tarifrunde im bayerischen Einzelhandel

München: Im bayerischen Einzel- und Versandhandel gehen Arbeitgeber und Gewerkschaften heute in die dritte Runde der Tarifverhandlungen. Die Fronten aber scheinen verhärtet. Die Gewerkschaft Verdi will für die über 300.000 Beschäftigten 4,5 Prozent mehr Gehalt plus einen Fixbetrag von 45 Euro - bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Der Handelsverband Bayern fordert eine dreimal so lange Laufzeit. Zuletzt hat es immer wieder Streikaktionen gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 09:00 Uhr