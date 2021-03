Braun kündigt kostenlose Schnelltests an

Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Für die Corona-Schnelltests sollen Bürgerinnen und Bürger nichts bezahlen müssen. Das hat Kanzleramtschef Braun in der ARD-Sendung "Anne Will" angekündigt. Geplant sei, dass Schnelltests in vom Gesundheitsamt beauftragten Testzentren durchgeführt werden können - neben einem kommunalen Testzentrum könnte das auch bei Ärzten oder Apothekern sein, so Braun. Über Details soll übermorgen bei den Gesprächen von Bund und Ländern beraten werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.03.2021 01:00 Uhr