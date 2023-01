Brasiliens Staatspräsident Lula da Silva nennt Randale terroristische Akte

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht vereinzelt Regen, an den Alpen Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt bei lebhaftem Wind; dabei gebietsweise etwas Regen oder Schneeregen, an den Alpen teils auch länger anhaltend Schneeregen und Schnee. Tiefstwerte 4 bis 0 Grad. Morgen gelegentlich, ab übermorgen dann immer wieder Regen. Schneefallgrenze meist bei 600 bis 900 Metern, nur am Mittwoch vorübergehend höher. Höchstwerte 2 bis 9, nur am Mittwoch 6 bis 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2023 20:45 Uhr