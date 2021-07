Brasiliens Präsident wird womöglich notoperiert

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brasilia: Der brasilianische Präsident Bolsonaro muss sich womöglich einer Notoperation unterziehen. Nach seiner Aufnahme in ein Krankenhaus haben Ärzte bei dem 66-Jährigen ein Darmverschluss festgestellt. Bolsonaro wird nun für weitere Untersuchungen in eine Klinik in Sao Paulo verlegt. Der Präsident leidet nach einer Zahn-OP seit eineinhalb Wochen an Schluckauf.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 01:00 Uhr